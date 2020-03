Chris Brown accusé de viol à Paris : une enquête enfin ouverte

Nouveaux démêlés judiciaires pour Chris Brown. Habitué des accusations et des tribunaux, le chanteur américain est accusé de viol par une jeune comédienne. Le parquet de Paris a ouvert une enquête ce mardi 10 mars 2020.

Les faits auraient eu lieu dans la nuit du 15 au 16 janvier 2019 dans une suite de l'hôtel Mandarin oriental, à Paris. Alors que la soirée bat son plein, entre "musique violente et cocaïne", la victime décide de partir. L'étudiante a déclaré que Chris Brown l'avait violée dans un dressing. Quand elle a essayé de récupérer son téléphone et de s'enfuir, elle a été interceptée par le garde du corps du chanteur et un ami de ses amis. Les deux l'auraient ensuite violée. Les trois hommes nient les faits.

Quatorze mois après les faits et le dépôt de la plainte, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête. "Je me réjouis de cette décision prise par le parquet de Paris. Nous allons avoir accès au dossier et nous allons surtout pouvoir faire des demandes d'actes", a réagi Me Jean-Marc Descoubes, avocat de la victime qui avait porté plainte le 18 janvier 2019. Le chanteur américain aurait pu par deux fois venir clamer son innocence à l'occasion d'une confrontation avec la victime : une fois en mai 2019, l'autre en janvier 2020. Il n'a pas pris la peine de se déplacer. Me Descoubes déplore qu'il se soit "fait porter pâle". De son côté, Me Raphaël Chiche, avocat de l'artiste, rappelle que son client "a soutenu n'avoir eu aucun rapport sexuel avec la plaignante, de quelque manière que ce soit".