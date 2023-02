Chris Brown en concert à Paris : Katrina Patchett et son compagnon Kylian, amoureux à l'after-show VIP

Les 23 et 24 février 2023, Chris Brown a donné deux concerts à Paris, à l'Accor Hotel Arena (Bercy). Le rappeur, de son vrai nom Christopher Maurice Brown, a débarqué avec une coupe courte dégradée rose fluo face à son public et semblait très excité de retrouver ses fans français. Parmi les spectateurs présents à l'after-show du rappeur organisé à la salle Martin Luther King de Créteil, on pouvait compter sur Melanight, Brahim Zaibat, les Larry Twins, Greg Yega et Melanie Orl mais aussi Katrina Patchett et son nouveau compagnon Kylian.

Interviewée par Public, la jeune femme de 36 ans avait révélé comment elle avait rencontré son nouveau compagnon, de dix ans son cadet. "Dans un resto, l'an dernier. Je mangeais avec ma meilleure amie, lui avec le sien, et on était à côté. On est d'abord devenus potes, mais une affinité s'est créée peu à peu. (...) Je suis heureuse, et je le souhaite à tout le monde", avait-elle raconté. Le couple avait par la suite officialisé leur amour lors de la soirée Lancôme x Orlinski en octobre 2022.

Sa dispute avec Rihanna toujours très commentée

Pour rappel, Chris Brown a ajouté une date pour son show Under The Influence Tour 2023 à Paris le 26 mars prochain. Si le rappeur a récemment félicité son ex Rihanna pour sa performance au Super Bowl, il a également tenu à recadrer (toujours très violemment) les haters lui rappelant toujours sa dispute datant de 2009 avec Riri, à la suite de laquelle la chanteuse avait le visage complètement tuméfié.

"Si vous me détestez encore pour des choses que j'ai pu faire quand j'avais 17 ans, allez vous faire foutre ! J'ai 33 ans désormais ! Je suis vraiment fatigué de toute cette histoire. Vous êtes chelous, vous êtes les mêmes qui vont chaque semaine aller voir Blueface et Chrisean Rock se taper dessus devant le monde entier. C'est de l'entertainment ? Vous pouvez me s**** la b***. Où est la cancel culture avec ces artistes blancs qui sortent avec des mineures, qui frappent leur femme, qui filent le SIDA à leurs sal**** ? C'est vrai, j'oubliais, ce sont vos potes", a-t-il déclaré sur Instagram.