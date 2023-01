Katrina Patchett en couple avec Kylian, bien plus jeune qu'elle : photo complice et grande déclaration

En story, Katrina Patchett a également posté plusieurs photos de couple. "Happy Birthday mon chéri. Merci d'être toi même et pour tout le bonheur que tu dégages", a-t-elle commenté son diaporama. Des déclarations qui devraient réchauffer le coeur de son cher et tendre.

C'est en octobre dernier que la belle danseuse avait officialisé sa relation avec Kylian, lors de la soirée Lancôme x Orlinski. Un jeune homme qu'elle a rencontré par hasard lors d'une soirée. "Dans un resto, l'an dernier. Je mangeais avec ma meilleure amie, lui avec le sien, et on était à côté. On est d'abord devenus potes, mais une affinité s'est créée peu à peu. (...) Je suis heureuse, et je le souhaite à tout le monde", avait-elle confié dans les pages de Public (édition du 20 janvier dernier). Pour l'heure, Katrina Patchett et son compagnon n'ont pas encore de projets. Ils préfèrent vivre chaque jour comme le dernier, comme le disait Corneille.

On ne sait pas encore si Katrina Patchett fera son retour pour la prochaine saison de Danse avec les stars. Ce qui est certain, c'est qu'elle pourra compter sur Kylian pour l'épauler. Et jamais il ne sera jaloux de son partenaire. "J'ai la chance d'être avec quelqu'un qui comprend mon métier et a confiance. De toute façon, si l'on a envie de tromper, on va le faire : une émission ne va pas nous y pousser. Après, on ne peut pas contrôler comment un candidat réagit, comment il va interpréter un regard ou une proximité physique. Mais pour nous, c'est un métier, comme pour un acteur", déclarait-elle.