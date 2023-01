Katrina Patchett inséparable de son chéri Kylian : en extase, il la couvre de baisers face à Brahim Zaïbat

Amoureuse, Katrina Patchett est venue au bras de son compagnon Kylian à l'inauguration du Café Chic Paris le 5 janvier 2022. Beau brun aux yeux noisettes et aux cheveux longs, le jeune homme était élégant, habillé avec une veste beige texturée tandis que la danseuse fétiche de l'émission Danse avec les stars était lumineuse dans une tenue noire en dentelle. Totalement in love, le couple n'a cessé de s'embrasser tout au long de l'événement sous les yeux attendris des autres invités, dont Brahim Zaïbat, Laurent Amar et Jean-Barthélémy Bokassa.

Pour rappel, la jolie blonde avait officialisé son couple avec Kylian le 20 octobre 2022 en venant pour la première fois avec Kylian à la soirée Lancôme x Orlinski, organisée dans le cadre du lancement d'une capsule collector. A cette occasion, la danseuse de 35 ans avait d'ailleurs pris la pose avec ses amis Maxime Dereymez et Fabienne Carat.

Sur son compte Instagram, on découvre que le mystérieux Kylian pose régulièrement comme mannequin et est souvent photographié par Monsieur Kay. L'opportunité de découvrir un peu plus en détails l'anatomie (et le torse imberbe) du beau brun.