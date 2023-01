Katrina Patchett en couple avec Kylian : les coulisses de leur rencontre enfin dévoilées

Elle est l'une des candidates emblématiques de Danse avec les stars (TF1). Katrina Patchett a fait le show des saisons 1 à 10 et a fait son retour à la saison 12 l'an dernier. Elle fait aussi partie de la troupe D'pendanse, aux côtés d'autres danseurs professionnels du programme. Et ils sont de retour avec le nouveau spectacle Entre nous deux. Pour l'occasion, la belle blonde de 36 ans a accordé une interview à nos confrères de Public (édition du 20 janvier 2023). Et elle n'a pas manqué d'évoquer son nouveau compagnon, Kylian.

Durant de nombreuses années, Katrina Patchett a filé le parfait amour avec Valentin d'Hoore. Mais, en novembre 2020, l'annonce de leur divorce a été officialisé. Si par la suite, elle est restée discrète sur sa vie privée, la belle danseuse a officialisé avec un autre charmant brun, en octobre dernier. Elle était en effet accompagnée de son nouvel amoureux, lors de la soirée Lancôme x Orlinski. Et depuis, tout semble se passer pour le mieux entre les tourtereaux. "Dans un resto, l'an dernier. Je mangeais avec ma meilleure amie, lui avec le sien, et on était à côté. On est d'abord devenus potes, mais une affinité s'est créée peu à peu", a-t-elle répondu au journaliste de Public, lorsqu'elle a été interrogée sur les circonstances de leur rencontre.

Je suis heureuse

Mais ne leur parlez pas de projets à deux pour le moment. Katrina Patchett a assuré qu'ils vivaient au jour le jour. "Petite, mon père m'a dit qu'il y avait autre chose dans la vie que la danse : je ne comprenais pas à l'époque. Aujourd'hui, ma carrière reste ma priorité, mais je pense à la suite. Je suis heureuse, et je le souhaite à tout le monde", a-t-elle toutefois précisé.

Pour l'heure, on ne sait pas encore si Katrina Patchett fera son grand retour la prochaine saison de Danse avec les stars. Mais si c'est le cas, elle sait qu'elle pourra compter sur Kylian pour la soutenir. Et il n'y aura aucune question de jalousie avec son potentiel futur partenaire. "J'ai la chance d'être avec quelqu'un qui comprend mon métier et a confiance. De toute façon, si l'on a envie de tromper, on va le faire : une émission ne va pas nous y pousser. Après, on ne peut pas contrôler comment un candidat réagit, comment il va interpréter un regard ou une proximité physique. Mais pour nous, c'est un métier, comme pour un acteur", a-t-elle conclu.