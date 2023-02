Katrina Patchett et son jeune compagnon Kylian complices face à Harry Roselmack et Jade Chantelle pour Al Capone

Le 9 février 2023 était une journée spéciale pour l'équipe de la comédie musicale Al Capone. En soirée, Roberto Alagna (Al Capone), Anggun (Lily) ou encore Bruno Pelletier (inspecteur Eliot Ness) présentaient la générale du show aux Folies Bergère à Paris. Pour l'occasion, nombreuses sont les personnalités à avoir fait le déplacement pour découvrir ce bijou signé Jean-Félix Lalanne, mis en scène par Jean-Louis Grinda et produit par Jean-Marc Dumontet Productions.

Katrina Patchett était présente pour découvrir la comédie musicale Al Capone hier soir. Pour l'occasion, elle a misé sur un look violet. Sa veste, son pantalon et ses chaussures étaient en effet de cette couleur. En revanche, son top - transparent au niveau du ventre - était noir. La danseuse professionnelle de Danse avec les stars a pris la pose seule, mais pas que. Elle était en effet de sortie avec son jeune compagnon Kylian. Un charmant brun qu'elle a rencontré lors d'une soirée au restaurant avec une amie.

Pluie de couples

La divine blonde n'était pas la seule membre de Danse avec les stars à avoir fait le déplacement. Maxime Dereymez, Christian Millette, Inès Vandamme et Adrien Caby (partenaire d'Anggun lors de la dernière saison) étaient aussi de la partie. Parmi les couples, les photographes ont pu immortaliser Harry Roselmack et sa compagne Jade Chantelle, Daniela Lumbroso et son mari Eric Ghebali, Nelson Monfort et sa femme Dominique, Arnaud Ducret et Claire Francisci, David Brécourt et sa compagne Alexandra Sarramona (avec leur fils Mathurin, 6 ans), le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler et sa femme Sylvie Schirm, puis les producteurs de spectacles Gilbert Coullier et sa femme Nicole Coullier.

Thomas Hugues, Nicolas Canteloup, Catherine Ceylac, Maïtena Biraben, Isabelle Morizet (Karen Cheryl), Isabelle Mergault, Jérôme Anthony, Bernard Montiel, Nicolas de Tavernost (directeur général de M6) Jean-Michel Ribes, Julie Depardieu, Bernard Yerlès, Didier van Cauwelaert, Georges Beller, Richard Ferrand et Arnaud Montebourg ont aussi répondu présents. Tout comme Jean-Marc Dumontet, Jean-Félix Lalanne évidemment.