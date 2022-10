Anggun, scandale autour de son élimination de Danse avec les stars : sa révélation qui change tout

Et une petite polémique pour cette saison de Danse avec les stars 2022, une. Le 14 octobre 2022, TF1 a diffusé le 6e prime de l'émission. Et à l'issue de la soirée, une phrase d'Anggun a mis le feu aux poudres à la suite de son élimination. Le 16 octobre, la chanteuse de 48 ans s'est donc justifiée, sur Instagram.

Avec son partenaire Adrien Caby, Anggun a présenté un quickstep sur le générique de Friends, I'll Be There For You. Elle s'est ensuite retrouvée au face à face et a ainsi affronté Thomas Da Costa et Florent Peyre. Le partenaire d'Elsa Bois a finalement été sauvé par le public et celui d'Inès Vandamme par les jurés Chris Marques, Bilal Hassani. La belle chanteuse a donc été éliminée de la compétition et cela ne semblait pas l'atteindre le moins du monde. Quand elle a compris qu'elle partait, elle a affiché un grand sourire. "Demain soir, je pars à Bali, ça tombe très très bien [pour chanter dans le cadre du G20, NDLR]", a-t-elle ensuite lâché dans l'After. Camille Combal a donc lancé qu'elle venait de prendre ses billets, alors qu'elle venait de quitter la compétition.

Mais les téléspectateurs n'y ont pas cru et ont crié à la tricherie sur Twitter. Des critiques qui n'ont pas échappé à Anggun. Ainsi, face à la polémique, elle a souhaité réagir sur son compte Instagram. "Une polémique naissante sur les réseaux sociaux laisserait penser que mon élimination de Danse avec les stars serait liée à une performance scénique que je dois donner prochainement en Asie dans le cadre des événements préparatifs du G20. Cette affirmation est totalement erronée. La production m'avait autorisée à manquer une journée de répétitions lundi prochain et à compenser cette journée manquante par un renforcement des horaires les jours suivants. Jamais il n'a été question de prévoir ma sortie de l'émission pour me permettre de me produire sur une scène à l'international", a-t-elle écrit.

Anggun a ensuite expliqué qu'elle était heureuse d'être allée aussi loin dans la compétition et qu'elle a vécu une "fabuleuse" expérience. Elle n'a pas manqué de remercier le public pour ses encouragements et sa bienveillance ainsi que le jury qui l'a poussée à donner le meilleur d'elle-même. "Et je remercie du fond du coeur mon superbe et talentueux danseur, Adrien, pour son immense talent, patience et gentillesse. Une fabuleuse amitié est née", a-t-elle ajouté.