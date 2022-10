Danse avec les stars, l'élimination d'Anggun truquée ? Cet aveu de la chanteuse qui fait scandale

Vendredi 14 octobre 2022, TF1 a diffusé le 6e prime de cette 12e saison de Danse avec les stars. Les sept stars encore en lice, Thomas Da Costa, Billy Crawford, Stéphane Legar, Florent Peyre, Anggun, Carla Lazzari et Léa Elui ont dû s'entraîner... sans musique ! Ils ont mémorisé des pas, une chorégraphie sans même savoir sur quelle chanson ils devraient performer. A l'issue du prime, c'est Anggun et Adrien Caby qui ont été éliminés et une phrase de la chanteuse a enflammé la Toile. Certains pensent en effet que son élimination était prévue.

Le couple avait dansé un quickstep sur la bande originale de la série Friends, I'll be there for you. Une performance qui leur a permis de récolter 25 points. Florent Peyre et Inès Vandamme ont pour leur part eu 22 points et Thomas Da Costa et Elsa Bois, 20 points. Anggun et son partenaire n'étaient donc pas les plus mauvais danseurs de ce prime mais c'est tout de même eux qui ont été éliminés, Thomas Da Costa ayant été sauvé par le public et Florent Peyre, à l'unanimité, par les juges.

Lorsque la sentence est tombée, Anggun semblait particulièrement joyeuse. En tout cas, elle n'était clairement pas déçue. Il faut dire qu'elle avait déjà des plans de prévus, comme le fait de partir à Bali dans le cadre du G20. Forcément, cette anecdote a fait tilt chez de nombreux téléspectateurs. "Anggun qui balance son voyage à Bali, voilà qui va relancer la polémique sur les départs bidonnés !", pouvait-on lire sur Twitter. D'autres posent clairement la question de savoir si cette élimination était calculée.