Danse avec les stars : Un nouveau couple éliminé à l'unanimité alors qu'il n'a pas eu les pires notes !

Ce vendredi 14 octobre 2022, TF1 diffuse le sixième prime de cette douzième saison de Danse avec les stars. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la production n'en finit plus de surprendre les fidèles téléspectateurs du show mais aussi les personnalités au casting. En effet, après la bataille des jurés la semaine dernière, les sept stars encore en lice – à savoir Thomas Da Costa, Billy Crawford, Stéphane Legar, Florent Peyre, Anggun, Carla Lazzari et Léa Elui – ne sont pas au bout de leurs peines...

Entraînements "coupe son" et soirée surprise

Après les départs de David Douillet, Théo Fernandez, Clémence Castel, Eva Queen puis Amandine Petit la semaine dernière, une autre personnalité est éliminée ce soir. Mais d'abord, il est question pour les candidats et leurs partenaires d'assurer une prestation dans des conditions plutôt folles ! Toute la semaine, les sept couples encore en compétition ont dû s'entraîner... sans musique ! Ils ont mémorisé des pas, une chorégraphie sans même savoir sur quelle chanson ils devaient faire leurs preuves. Ce n'est que sur le parquet, devant les caméras de la Une et face aux juges qu'ils ont tout découvert !

Anggun et Adrien Caby se sont ainsi lancés sur un quickstep au son de la bande originale de la série Friends I'll be there for you. Une prestation applaudie mais qui a tout de même été quelque peu critiquée. Au final, le duo a récolté 25 points.

De leur côté, Carla Lazzari et Pierre Mauduy ont foulé le parquet de DALS sur une chanson d'Angele, Libre, sur un tango. Un moment hors du temps salué par les jurés et qui leur a valu d'avoir 35 points.

Stéphane Legar et Calisson Goasdoué, très appréciés depuis le début de la compétition, ont mis la barre haut avec leur charleston sur une chanson de Bruno Mars. Sans surprise, ils font le show et récoltent 36 points.

Léa Elui et Christophe Licata ont choisi d'éblouir les téléspectateurs au son d'A fleur de toi de Vitaa, sur une danse contemporaine. Un choix judicieux puisque le résultat était éblouissant ! Le couple a récolté 31 points.

Quant à Billy Crawford et Fauve Hautot, c'est sur un samba qu'ils ont débarqué sur scène. Le duo a découvert le titre sur lequel il danse Everybody (Backstreet's Back) des Backstreet Boys. Après avoir ébloui le jury de semaine en semaine, les voilà qui réitèrent et récoltent 38 points.

Enfin, Florent Peyre et Inès Vandamme ont joué sur une rumba au son de Et un jour une femme de Florent Pagny. L'humoriste et la jolie blonde ont fait de beaux efforts et ont récolté 22 points.

Aussi, Thomas Da Costa et Elsa Bois se sont lancés sur une samba. Une prestation accompagnée dun remix de 50 Cent, Candy Shop. Ils ont récolté de jolis compliments et 20 points.

Trois duos en danger

Anggun et Adrien Caby, Florent Peyre et Inès Vandamme et Thomas Da Costa et Elsa Bois sont en danger et le public a tranché en faveur de Thomas et Elsa. Les jugent doivent donc décider qui ils veulent sauver. Bilal souhaite sauver Florent et Inès, même choix pour Marie-Agnès et François Alu. Chris Marques dont la voix compte double choisit de voter "par élégance" pour Anggun - ce qui veut dire que lui aussi estime que la chanteuse a moins sa place dans la compétition que Florent Peyre et Inès Vandamme. Néanmoins la chanteuse et Adrien Caby sont éliminés.

Côté audiences, comme l'indiquent nos confrères de Puremédias.com, ce nouveau numéro a séduit 2,45 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 13,1% (27,5% sur les FRDA-50). Il y a une semaine, 2,62 millions de fidèles avaient répondu présent (14,3% du public et 30,7% des FRDA-50).