Chris Brown attaqué en justice : son chien mord une employée, qui finit en sang

Sur Instagram, Chris Brown partage parfois des photos de ses toutous. On découvrait d'ailleurs deux bergers du Caucase prénommés Zeus et Hades. Un des deux canidés pourrait bien être l'auteur de l'attaque. La loi américaine étant assez stricte sur les chiens avec ce type de passé, l'artiste américain pourrait être condamné à euthanasier son animal.

Depuis l'attaque, Patricia Avila souffre d'un syndrome post-traumatique, d'anxiété et de crises de panique. Elle sort rarement de chez-elle et revit constamment la panique de voir sa soeur adorée dans cet état. Dans sa plainte, l'employée demande la reconnaissance de son préjudice et demande le remboursement des dommages liés à l'incident qui l'a immobilisée pendant plusieurs jours.