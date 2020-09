Rihanna battue par Chris Brown : "Nous nous aimons toujours"

Pour tous les fans de Rihanna, Chris Brown mérite de brûler en enfer. Il a quand même osé frapper au visage l'immense artiste, à plusieurs reprises, avec ses mains. Un geste impardonnable que l'artiste américaine a toutefois décidé de surmonter. Dans une interview au podcast d'Ophrah Winfrey, Supersoul, Rihanna explique qu'elle est toujours en bons termes avec son ex violent.

"Nous avons travaillé sur notre amitié. Désormais, nous sommes des amis très, très proches. Nous avons dû reconstruire la confiance entre nous. (...) Nous nous aimons, et ce sera toujours le cas. Ce n'est pas quelque chose qui est voué à changer. Ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir annuler, si vous avez toujours été amoureux", a expliqué la chanteuse de 32 ans, qui n'avait que 21 ans au moment des faits.

Rappelons que Chris Brown et Rihanna ont commencé leur relation en 2007. Deux ans après, il l'empêchait d'assister aux Grammy Awards (où une performance était prévue) en la frappant violemment au visage. Des photos du visage tuméfié de la jeune femme avaient alors fuité dans les médias. Après un procès pour violences conjugales en 2009, où il avait plaidé coupable, Chris Brown s'était retrouvé célibataire. Puis quelques années sont passées et Rihanna a bien essayé de redonner une chance à leur histoire, en 2012. Un an après, elle annonçait leur rupture.

"Je pense qu'il a été l'amour de ma vie. C'est mon premier amour. Et j'ai pu voir qu'il m'a aimée de la même manière. Ce n'est pas tant le fait d'avoir été ensemble. Je l'aime vraiment. Désormais, la chose la plus importante pour moi, c'est qu'il soit en paix. Je ne suis pas en paix s'il est malheureux ou s'il est seul", a poursuivi Rihanna, toujours au micro d'Oprah Winfrey.

Si elle a choisi de pardonner à Chris Brown, c'est pour enfin laisser échapper cette haine qui bouillonnait en elle. "Je pensais que je détestais Chris et j'ai réalisé que c'était l'amour qui était terni. Cela ressemblait à de la haine parce que c'était moche, souillé. Et j'ai réalisé que je devais lui pardonner parce que je tenais encore à lui. À la minute où j'ai lâché du lest vis-à-vis de ça, j'ai recommencé à vivre", a expliqué Rihanna.