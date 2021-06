Chris Brown visé par une nouvelle affaire de violence : une femme l'accuse, la police alertée

Bien qu'il reste à prouver, cet incident rappelle les affaires judiciaires et accusations passées de Chris Brown. La plus célèbre d'entre elles concerne son ex-petite amie Rihanna, qu'il avait brutalement agressée dans la nuit du 8 février 2009. Chris fut jugé et condamné à des travaux d'intérêt général et à une mise à l'épreuve, qui a pris fin en mars 2015.

Chris Brown a également été accusé de violences physiques par son ex-petite amie, Karrueche Tran. En 2017, la justice a émis une ordonnance restrictive contre le chanteur, l'interdisant pendant 5 ans de s'approcher de la jeune femme.

Plus récemment, en 2019, Chris Brown a été accusé de viol par une Française. Les faits auraient eu lieu dans la nuit du 15 au 16 janvier 2019 dans une suite de l'hôtel Mandarin Oriental, à Paris. Chris Brown avait été placé en garde à vue avant d'être relâché. L'artiste a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en mars 2020.

En privé, Chris est le papa comblé de deux enfants, une fille et un garçon prénommés Royalty et Aeko (7 ans et 19 mois), nés de précédentes relations avec Nia Guzman et Ammika Harris.