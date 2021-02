Chris Marques, le crâne rasé : les raisons derrière ce changement de look radical

Le 1er décembre 2020, Chris Marques a surpris ses plus de 270 000 abonnés sur Instagram en affichant un tout nouveau look inattendu. Lui qui avait pour habitude de soigner sa coupe de cheveux, une crête brune toujours impeccable, s'est dévoilé... le crâne rasé ! Plus de deux mois plus tard, le juré de Danse avec les stars (TF1) s'explique sur ce changement de look radical.

Lors d'une interview accordée à nos confrères du magazine Closer, Chris Marques explique pourquoi il s'est rasé les cheveux. "C'est lors d'un pari dans Vendredi tout est permis. J'y participais pour une association qui aide le personnel soignant. Le public m'a lancé des défis dont celui de me couper les cheveux. L'enchère est arrivée très haut et je n'ai pas pu refuser. J'ai tout rasé ce soir-là", se souvient le célèbre danseur et chorégraphe de 42 ans.

Une nouvelle tête pour Chris Marques... et ça n'a pas beaucoup plu à son épouse et partenaire de danse Jaclyn Spencer. "Ma femme était très surprise de mon geste car elle me voit peaufiner la même coupe depuis quinze ans", confie-t-il. De son côté, il se dit très satisfait de ce nouveau look après des années avec la même coupe. "Et je ne regrette pas du tout mon geste. J'adore !", lâche-t-il.