Chris Marques (Danse avec les stars) : Malade pendant 10 ans, il se confie

Depuis 2011, Chris Marques est l'un des juges phares de l'émission Danse avec les stars (TF1). Au fil des années, le triple champion du monde de salsa s'est fait une véritable place dans le paysage audiovisuel français. Et même s'il est perçu comme le professionnel intraitable du programme, ses conseils techniques sont souvent les plus sollicités et les plus écoutés par les célébrités qui souhaitent apprendre à danser. Mais si Chris Marques nous apparaît aujourd'hui en pleine forme, cela n'a pas toujours été le cas...

En effet, interviewé par Nikos Aliagas dans 50mn Inside (TF1), à quelques heures de la demi-finale de la dixième saison de Danse avec les stars, le danseur de 41 ans est revenu sur cette maladie qu'il a traînée pendant dix ans : "J'ai été malade de l'âge de 21 ans à l'âge de 31 ans... j'avais un truc, un syndrome de fatigue chronique, de fibromyalgie, et en fait, j'avais 2 à 3 heures d'utiles par jour pendant ma vingtaine", explique-t-il.

Pourtant, Chris Marques et sa partenaire de danse, Jaclyn Spencer, aujourd'hui devenue son épouse, ne se sont jamais laissé démonter par ce handicap : "On voulait pas qu'on s'apitoie sur notre sort, manquer ou rater des opportunités, on le disait à personne. On vivait avec. Et ça ne nous a pas empêchés de gagner, ça ne nous a pas empêchés d'y aller !", affirme fièrement le danseur. En effet, les années passant, le couple est devenu triple champion du monde de salsa !

Un palmarès impressionnant que Chris Marques peut agrémenter d'anecdotes incroyables. Très jeunes, les deux amoureux sont appelés pour danser au célèbre cabaret Tropicana, à Cuba : "On y va, on pense qu'on est là juste pour faire un petit tour du cabaret Tropicana et le directeur artistique nous dit : 'Nous aimerions vous inviter en tant que champions du monde à danser sur la scène du cabaret Tropicana.' Et nous, on est comme des dingues !", se souvient le danseur. "Ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était sous l'autorisation directe de Fidel Castro. Et on est devenus les premiers non cubains à danser sur la scène du cabaret Tropicana !", conclut-il fièrement.

Aujourd'hui, Chris Marques est un homme comblé. Guéri, il est un mari aimant et un papa gaga. Sans compter la notoriété nationale qu'il a pu acquérir grâce à son statut de juge dans l'émission Danse avec les stars... Un parcours difficile, dont il a su revenir plus fort et qui lui permet aujourd'hui de délivrer ainsi une belle leçon de courage et de persévérance.