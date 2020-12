Chris Marques transformé : photo de son changement de look radical et message intriguant

On ne présente plus Chris Marques. Depuis près de dix ans, il est l'un des juges phares, et certainement le plus impitoyable, de Danse avec les stars (TF1). En plus d'être reconnu pour sa connaissance de la technique et pour son palmarès impressionnant, lui qui est notamment triple champion de salsa, il l'est également pour son look inégalable. En effet, le complice de Jean-Marc Généreux impressionne chaque année avec son style vestimentaire toujours plus audacieux. Une chose ne change pas en revanche, c'est sa mythique coupe de cheveux. Du moins, c'est ce qu'on pensait.

Et oui, Chris Marques a fini par adopter un tout nouveau look capillaire comme il l'a révélé mardi 1er décembre 2020 sur Instagram. Le danseur professionnel apparaît alors le crâne complètement rasé. "OK 2020... Il est temps de passer à autre chose, et je commence par un truc subtile. Certains ont envie de changement, ils se mettent au régime, commencent le sport, se taillent la barbe, moi... c'est la BOULE À Z ! Vous en pensez quoi ? #LeMecNeFaitPasUneBritneySpearsPromis #JeVaisToutVousRaconter", légende-t-il.

Forcément, les internautes sont nombreux à avoir réagi en commentaires. Alors que certains ne sont pas convaincus, d'autres pensent qu'il s'agit d'un "fake". Mais pour ce qui est de ses copains de Danse avec les stars, Chris Marques fait en tout cas l'unanimité. Denitsa Ikonomova, Anthony Colette, Shy'm, Sandrine Quétier, Karine Ferri ou encore Jean-Marc Généreux ont tous validé sa prise de risque.