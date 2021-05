Chris Marques surexcité dans VTEP : il se rase le crâne en pleine émission

Chris Marques aurait-il été victime d'un pétage de plombs en direct dans l'émission VTEP diffusée le 29 mai 2021 ? Le juré fétiche de l'émission Danse avec les stars n'a pas hésité à se raser le crâne en direct sous les yeux ahuris de l'animateur Arthur et des nombreux invités. "Il tient à sa houppette en plus, c'est sa 7ème merveille du monde" a soufflé Alessandra Sublet, choquée de voir que Chris allait se séparer de sa célèbre banane.

En réalité, Chris n'est pas en plein burn out. Le danseur a décidé de se faire la boule à zéro pour relever un défi et recueillir des fonds pour l'association de Jarry. En effectuant cet acte de grande bravoure, le danseur a ainsi pu récolter 10 000 euros pour l'association A2main qui aide le personnel soignant et les patients lors des soins palliatifs, cause qui importe particulièrement à Jarry depuis la mort de son papa décédé d'un cancer du cerveau. En coulisses avec sa femme Jaclyn Spencer, "terrorisée" de voir son époux se raser, Chris s'est (vaillamment) emparé d'une tondeuse avant de se tondre entièrement le crâne. "Oh la vache" a ensuite lancé Arthur, visiblement troublé de voir la nouvelle coiffure de Chris.

Sur Instagram, le danseur de 42 ans avait posté un cliché de son crâne rasé le 1er décembre 2020, juste après l'enregistrement de l'émission VTEP. "OK 2020... Il est temps de passer à autre chose, et je commence par un truc subtile. Certains ont envie de changement, ils se mettent au régime, commencent le sport, se taillent la barbe, moi... c'est la BOULE À Z ! Vous en pensez quoi ?" avait-il écrit accompagné des hashtags "#LeMecNeFaitPasUneBritneySpearsPromis #JeVaisToutVousRaconter"