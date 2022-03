Chris Pine est célibataire ! C'est terminé avec la jolie Annabelle Wallis

L'acteur Chris Pine et sa compagne Annabelle Wallis se sont séparés. Ce mardi, une source a révélé que l'acteur de 41 ans et l'actrice britannique de 37 ans, mieux connue pour ses rôles dans La momie et Malignant ont tourné la page de leur relation.

Une source a confié à Entertainment Tonight que les deux acteurs "se sont séparés et ne sont plus ensemble depuis quelques mois." Pour rappel, les nouveaux ex avaient commencé à se fréquenter en 2018. La dernière fois qu'ils avaient été vus ensemble remontait à août 2020.

En février, il a été annoncé que Chris Pine fera son retour pour un nouveau film Star Trek en préparation. En effet, ce dernier a été révélé au grand public dans le rôle du Capitaine Kirk qu'il avait interprété par trois fois dans Star Trek (2009), Star Trek Into Darkness (2013), et Star Trek : Sans limites (2016).Le comédien a de nombreux projets sur le feu, avec notamment The Contractor de Tarik Saleh (2022), Don't Worry Darling d'Olivia Wilde (2022) et l'adaptation au cinéma du célèbre jeu Donjons et Dragons par Jonathan Goldstein et John Francis Daley (2023). Annabelle Wallis s'était, quant à elle, illustrée dans des séries télés comme Les Tudors et Peaky Blinders. Elle est également égérie pour la marque de joaillerie de luxe Cartier.

Chris Pine entretient également une amitié connue avec la comédienne Zoe Kravitz , qui s'était mariée à Paris avant de divorcer deux ans plus tard. Les deux amis avaient été aperçus ensemble lors d'un dîner dans un célèbre restaurant japonais situé dans le quartier de West Hollywood en novembre dernier. Ils s'étaient même enlacés pour l'occasion, relançant les rumeurs d'un éventuel couple. En effet, il a souvent été question d'une possible idylle entre les deux acteurs depuis leur rencontre en 2010. La comédienne s'affiche désormais très heureuse au côté de Channing Tatum alors que son ami est dorénavant un coeur à prendre.