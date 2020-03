Chris Rock : Le comédien et sa chérie ont rompu

Une source non identifiée a confié à Page Six que Chris Rock n'était pas prêt à s'engager davantage. L'homme est encore marqué par son divorce avec son ex-épouse, la mère de ses deux filles (Lola Simone et Zahra Savannah, 18 et 16 ans), Malaak Compton-Rock, officialisé en 2016. "Après un divorce, on doit toujours recommencer. On repart de zéro. C'est pas une dépression, mais quelque chose dans votre vie s'est brisé", avait-il expliqué au magazine Rolling Stone en 2017.

Chris Rock avait également confié qu'il avait été infidèle à son ex-femme.