Chrissy Teigen : Accusée de montrer ses seins sur Instagram, elle réplique

En réponse à ses détracteurs ayant un problème avec son anatomie, Chrissy partage un peu plus tard une vidéo intitulée : "Whoopsie daisy." On aperçoit la jeune maman à cheval sur un poney en plastique. En haut d'un toboggan, Chrissy s'apprête à dévaler la pente avec entrain. Elle se lance quand soudain... l'un de ses seins manque de sortir de son décolleté. Oups ! Fausse maladresse et réelle provocation vis-à-vis de ses haters, le top model cache sa poitrine avec ses mains puis tombe dans la piscine à boules un peu plus bas. Premier fan de sa femme, on entend John Legend hilare derrière la caméra. Une réponse en vidéo tout simplement parfaite !

À noter que c'est une boîte de Polly Pocket que Chrissy Teigen regardait dans son premier post, ainsi qu'elle le précise dans cette nouvelle publication : "Vous aviez raison si vous aviez deviné Polly Pocket !"