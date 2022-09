Christelle Chollet en couple et mariée : son époux n'est pas un inconnu

Mardi 13 septembre, TF1 a diffusé un nouveau numéro de Mask Singer 2022. Trois personnages ont été démasqués hier soir. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir Tom Villa sous le costume de l'Espion, Francis Huster sous celui du Pharaon et Christelle Chollet se cachait sous celui du Dalmatien. La comédienne, chanteuse et humoriste a ainsi été éliminée de cette belle et folle aventure. Nul doute qu'elle a pu compter sur le soutien de son époux, un homme qui n'est pas inconnu du public.

Depuis plusieurs années, Christelle Chollet file le parfait amour avec l'humoriste, auteur et metteur en scène de théâtre Rémy Caccia. Le public a pu rire grâce au duo Bob et Rémy qu'il a formé avec Bob Bellanca. Il a également eu une carrière à la radio en tant que responsable de la production sur Fun Radio pour la matinale d'Arthur et Lovin' Fun de Difool et Christian Spitz notamment. A la télévision, il a été animateur de l'émission quotidienne Hit Machine (1996), chroniqueur dans l'émission culturelle Rive droite Rive gauche présentée par Thierry Ardisson (1998)ou chroniqueur de caméras cachées dans Combien ça coûte ? (2005).

Rémy Caccia peut aussi se targuer d'avoir été auteur de sketches pour Un gars, une fille ou les NRJ Music Awards. Il a mis en scène le spectacle Comic Out de Julien Courbet ainsi que le one man show de Pascal Legitimus Incognitos. Il collabore aussi avec son épouse Christelle Chollet. Il a mis en scène son dernier show Comic Hall ainsi que la pièce Mozart, le chien, une comédie musicale et familiale autour de Mozart (dans laquelle il a aussi joué). "C'est mis en scène par mon mari, Rémy. Ce spectacle est un régal. Je travaille en famille et c'est super !", confiait-elle à Télé Star en 2018.

Les tourtereaux se sont mariés le 29 juin 2013 à Porquerolles. Ensemble, ils ont eu une petite fille prénommée Tina (née en 2009). "Ma fille de 9 ans est la première à tout entendre, quand elle rentre de l'école, par exemple", avait poursuivi Christelle Chollet auprès de nos confrères.