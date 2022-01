Christian Cabrera : Mort des suites de la Covid-19, le comédien refusait de se faire vacciner

La pandémie de Covid-19 ne cessera donc jamais de faire des victimes. Le 22 janvier 2022, le comédien Christian Cabrera est mort des suites du virus. Âgé de 40 ans, il avait développé, en plus de douloureux problèmes respiratoires, une pneumonie. Bien qu'il n'ait jamais pris position contre la vaccination, il avait refusé de recevoir la moindre dose... et regrettait amèrement son choix, comme il l'expliquait par sms à son frère deux jours avant de disparaître.

Selon Jino, le frère de Christian Cabrera, ce dernier se disait "sceptique" face à ces avancées scientifiques si soudaines. "Je ne peux pas respirer, lui aurait expliqué le comédien. Je regrette vraiment de ne pas m'être fait vacciner. Si je pouvais tout reprendre depuis le début, je le ferais immédiatement pour être sûr d'être sauf. Je me bats pour ma vie et j'aurais aimé être vacciné." Christian Cabrera ne laisse pas que Jino derrière lui. Sa compagne et son fils de 3 ans, un garçon baptisé Noel, pleurent également sa disparition.