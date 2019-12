Christian Clavier se moque d'un titre de M. Pokora

Il n'est sans doute pas amateur de pop française. Invité sur le plateau de l'émission Touche Pas à Mon Poste, Christian Clavier est venu prendre le relais de la promotion, avec Ramzy Bédia, qu'assuraient déjà sur C8 Sylvie Testud et Michaël Youn. Ensemble, ils sont les héros à l'affiche de Rendez-vous chez les Malawas, la nouvelle comédie de James Huth. Si côté cinéma tout roule pour le pilier de la troupe du Splendid, niveau sonore, le comédien a eu son mot à dire. Alors qu'il se prêtait au jeu du détecteur de mensonges de Cyril Hanouna, il s'est écrié : "Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je réponds, ils me mettent des musiques d'ascenseur !" L'objet du délit ? Le titre Les Planètes de M. Pokora.

Christian Clavier aurait-il peur de la concurrence ? Si M. Pokora cartonne avec son album Pyramide, il s'est aussi récemment frotté au petit écran en tant qu'acteur. Le 7 octobre 2019, les français ont effectivement découvert une nouvelle facette du jeune homme, peut-être plus sensible, dans le téléfilm Le Premier Oublié avec Muriel Robin. "Dans la vie, je pleure très peu, expliquait-il alors. Je suis très pudique devant les gens. J'ai fait appel à mon vécu, à ma famille, et cela s'est déclenché, j'ai continué à pleurer presque dix minutes après la fin de la prise ! J'ai dû m'isoler pour reprendre mes esprits." Il n'a désormais plus de larme pour se préoccuper de ce qu'il pourrait entendre depuis TPMP.

M. Pokora, artiste et bientôt père

S'il a autre chose à faire, c'est aussi et surtout parce qu'il s'apprête à être papa. Sa compagne,Christina Milian, devrait mettre au monde son tout premier enfant d'un jour à l'autre. Prévu pour le mois de janvier, l'accouchement se fera aux Etats-Unis pendant que le chanteur poursuivra sa tournée sur les scènes tricolores. Mais pas question pour autant d'être un père absent puisque M. Pokora a déjà prévu de calquer ses prochaines escapades musicales sur les années scolaires, en se réservant une semaine de break toutes les deux semaines. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée du divin enfant...