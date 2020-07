Christian Clavier taille Pascal Praud en direct sur Cnews, sans pitié !

C'est ce qu'on appelle un recadrage en règle... Appelé en direct à l'antenne de Cnews le 4 juillet 2020 pour discuter du nouveau Premier ministre Jean Castex, Christian Clavier a remis à sa place l'animateur Pascal Praud d'une manière assez inattendue, avec un humour grinçant. Alors que le présentateur lui signalait qu'il était étonnant de le découvrir en tant qu'analyste politique, Christian lui a répondu ironiquement : "Oui, comme vous."

C'est très sympathique d'appeler

Surpris, Pascal ne semble pas comprendre les propos du comédien et renchérit : "Oui, mais moi c'est mon métier, mais vous..." Immédiatement, la star du film Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu ? réplique : "Non, non. Vous, votre métier c'est d'être cuisinier au départ, et puis après vous avez obliqué vers le sport notamment le football, et maintenant vous êtes placé dans ce truc-là en prétendant avoir des compétences que vous n'avez pas du tout." Amusé, il ajoute, toujours avec une ironie mordante : "Mais en tout cas c'est très sympathique d'appeler." Pris d'un fou rire nerveux, Pascal Praud ne semble pas savoir quoi répondre à l'acteur de 68 ans et conclut son interview d'un simple : "Bon !"

Christian Clavier est un killer

Très rapidement, les propos de Christian Clavier ont embrasé Twitter. De nombreux internautes ont été étonnés de voir le comédien si tranchant avec le présentateur. "Christian Clavier est un killer" écrit l'un d'entre eux, "Quand Christian Clavier donne son avis sur Pascal Praud, il n'y va pas de main morte et on adore ça", commente un autre twittos, tandis qu'un fan de l'acteur écrit : "Trop fort Christian Clavier, en toute décontraction (...) Après il a juste dit haut ce qu'on a tous déjà pu constater, Pascal Praud est un amateur." En tout cas une chose est sûre, Pascal Praud réfléchira sûrement désormais à deux fois avant d'appeler à l'antenne Christian Clavier...