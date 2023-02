Christian Clavier : Un terrible drame familial à l'origine de son amitié avec Nicolas Sarkozy, explications

Christian Clavier est à retrouver ce lundi 20 février 2023, à 21h10 sur France 3, dans L'enquête corse, un film réalisé en 2004 par Alain Berbérian et dans lequel il donne la réplique à Jean Reno. Dans ce long-métrage, la star des Bronzés incarne Rémi François alias Jack Palmer, un détective parisien branché s'estimant aussi irrésistible avec les femmes que dans le business, qui décidé d'accepter la mission que vient de lui confier un obscur petit notaire de province : retrouver Ange Léoni, un citoyen corse introuvable qui a hérité d'un confortable pactole.

Un film dans lequel il brille, une fois de plus, grâce à son jeu d'acteur irréprochable, et dans lequel il a pu également profiter de l'Ile de Beauté, sa terre d'adoption. Mais il est, pour rappel, originaire de Neuilly-Sur-Seine, l'une des célèbres banlieues chics de Paris. Une ville qui avait pour Maire Nicolas Sarkozy, dans les années 90. C'est d'ailleurs, plus ou moins grâce à ce détail que les deux hommes se sont rencontrés. En effet, l'acteur avait cherché à joindre la mairie afin de retrouver son père, un chirurgien ORL de profession qui avait brutalement disparu et qui habitait cette commune. Ce dernier avait alors succombé à une crise cardiaque, dans sa voiture.

Une amitié contestée

Un drame notamment raconté par Josiane Balasko dans les pages de Paris Match il y a quelques années. "Un jour, Jean Clavier a disparu au volant de sa voiture. Christian a demandé de l'aide à la mairie. Peu de temps après, son père a été retrouvé dans son véhicule, mort d'une crise cardiaque", racontait-elle, avant d'ajouter : "C'est ce drame qui a rapproché Christian de Sarkozy, et non ses opinions politiques". En effet, si ce tragique événement a bien évidemment marqué à vie de la star des Visiteurs, il lui aura également permis de se rapprocher de l'époux de Carla Bruni.

Le comédien avait notamment soutenu le candidat à l'élection présidentielle de 2007, ce qui avait d'ailleurs suscité de vives polémiques, et qui pourrait, entre autre, expliquer son exil à Londres en 2012. Un déménagement qu'il avait entrepris avec sa compagne, la maquilleuse de cinéma Isabelle de Araujo avec qui il partage sa vie depuis 2004. En 2018, on apprenait par le biais de nos confrères de Nord Eclair qu'il avait posé ses valises à Bruxelles, en Belgique.