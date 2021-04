Christian Quesada incognito depuis sa sortie de prison : ce geste fort pour se faire oublier

Le 25 mars 2021, Christian Quesada est sorti de prison, où il était enfermé depuis 2019 pour "corruption de mineures" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Déjà un mois que l'ancien candidat des 12 coups de midi sur TF1 est libre. Assez de temps pour prendre une grande décision...

Durant toute la durée de sa détention et même les jours d'après, Christian Quesada avait laissé son compte Instagram ouvert. Sous le nom de @Chris12Mdm, il était suivi par quelques milliers de followers. Aujourd'hui, ce compte a disparu, comme par magie... ou presque. "Cette page n'est malheureusement pas disponible. Le lien que vous avez suivi est peut-être rompu, ou la page a été supprimée", peut-on lire en tentant d'accéder au contenu de l'ex-Maître de midi sur le réseau social de partage d'images.

Flot d'insultes sur Instagram, il quitte le navire

Et ce n'est certainement pas un hasard si le compte Instagram de Christian Quesada n'est plus accessible. Il faut dire que depuis de longs mois, les internautes sont nombreux à y déverser leur haine. Les commentaires insultants, dégradants et diffamatoires à son encontre y étaient postés quotidiennement. Pour au moins cette raison, le condamné a préféré supprimer son compte.

C'est aussi pour l'ancien acolyte de Jean-Luc Reichmann, animateur des 12 coups de midi l'occasion de se faire oublier. Rappelons qu'il est déjà décidé à entamer une nouvelle vie et à passer incognito. En effet, le 26 mars 2021, le lendemain de sa sortie de prison, nos confrères du Progrès indiquaient que Christian Quesada était désormais méconnaissable. Il aurait les cheveux longs et une barbe bien fournie, et ce nouveau look lui a valu le surnom de Robinson Crusoé derrière les barreaux. Plus encore, Christian Quesada aurait quitté la région de l'Ain, où il était installé, et ne serait pas retourné dans sa maison. Il souhaiterait retrouver l'anonymat.

Rappelons que Christian Quesada s'était fait connaître entre le 4 juillet 2016 et le 14 janvier 2017, alors qu'il participait aux 12 coups de midi sur TF1. Mais pour lui, devenu une véritable star de la télé, tout a basculé en 2019 lorsqu'une première victime témoigne. De là, d'autres ont suivi, et des centaines d'images d'enfants et adolescents victimes de viols et agressions sexuelles ont été retrouvées à son domicile. Une bien sombre affaire dont il semble aujourd'hui vouloir se détacher...