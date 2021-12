Christian Quesada méconnaissable et "en cavale" : que devient l'ex-champion des 12 Coups de midi ?

Il est passé du haut du podium au bas-fond de la société. Christian Quesada a été durant un temps LA star des 12 Coups de midi, sur TF1. Entre le 4 juillet 2016 et le 14 janvier 2017, le candidat a cumulé 809 392 euros de gains. Un succès qui lui a ouvert de nombreuses portes... notamment celles de la prison ! En effet, il a été incarcéré deux ans durant pour "corruption de mineures" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". L'affaire a fait grand bruit et depuis sa sortie en mars 2021, Christian Quesada s'est tout bonnement volatilisé !

Plus de son, plus d'image. L'ancien Maître de midi n'a plus donné de ses nouvelles depuis sa remise en liberté. Lui qui était très actif sur les réseaux sociaux a supprimé ses comptes aux milliers de followers. "Cette page n'est malheureusement pas disponible. Le lien que vous avez suivi est peut-être rompu, ou la page a été supprimée", peut-on lire en tentant d'accéder au contenu de Christian Quesada sur Instagram.

Christian Quesada, de l'Ain à l'Espagne...

Mais ce n'est pas tout : Christian Quesada serait en cavale ! "Il a disparu sans laisser d'adresse. Il avait laissé une adresse au lendemain de sa sortie de prison, il s'installe et puis il disparaît et il part, avait assuré Gilles Verdez dans Touche pas à mon poste en avril 2021. Il est en cavale ! Il a disparu, corps et biens, à la manière de Xavier Dupont de Ligonnès, non pas pour les méfaits commis mais pour la cavale. Il s'est volatilisé." D'après Andy, un paparazzi qui avait retrouvé sa trace, Christian Quesada se "planquerait pas très loin de l'Espagne, à la frontière".

En plus de se cacher, le quinquagénaire a changé de look ! Il est aujourd'hui méconnaissable. Fin avril 2021, le magazine Détective publiait un montage photo de ce à quoi il devrait ressembler aujourd'hui. Christian Quesada est ainsi présenté comme un brun aux cheveux longs et à la barbe bien fournie. Derrière les barreaux déjà, il avait adopté cette nouvelle allure qui lui avait d'ailleurs valu le surnom de Robinson Crusoé. Depuis ces révélations, il n'a pas donné signe de vie.