Christian Quesada : Une candidate des 12 Coups de midi raconte leurs échanges stupéfiants

Lundi 26 septembre, Christian Quesada a été conduit à la prison de Perpignan alors qu'il était placé en liberté conditionnelle depuis mars 2021. D'après les premières informations, cette nouvelle incarcération a eu lieu à cause de "manquements" de sa part vis-à-vis de ses obligations de suivi. Par ailleurs, de nouvelles images accablantes auraient été découvertes chez lui.

Christian Quesada doit faire l'objet d'une audience le 6 octobre prochain, laquelle déterminera sa peine. Il s'agit d'un retour en arrière pour le champion déchu des 12 coups de midi, déjà condamné en 2019 pour corruption de mineures et détention d'images pédopornographiques. A l'époque, il avait alors écopé de trois ans de prison mais n'en avait fait que deux grâce à différentes remises de peine. Ce sont plusieurs témoignages de victimes qui avaient permis de lever le voile sur sa véritable nature. Dont celui d'Emeline.

En 2019, la jeune fille qui a participé aux 12 Coups de midi s'était notamment rendue sur le plateau de Touche pas à mon poste pour raconter son expérience avec Christian Quesada. A l'occasion de son retour en prison, elle a été recontactée par Guillaume Genton pour son émission Le Morning sans filtre, sur Virgin Radio. Elle y a évoqué la conversation qui a tout fait basculer, celle où le père de deux enfants s'est laisser aller à lui envoyer une photo des plus choquantes.

"C'était une conversation au début normale, comme toutes les autres où il prenait de mes nouvelles et me parlait de son actualité, de ce qu'il faisait au quotidien, et un jour il m'a dit : 'bah voilà, il m'est arrivé une galère, je suis tombé, je me suis bien blessé, je me suis ouvert la tête et je me suis même tordu le kiki'", a-t-elle rapporté. Une confidence qu'elle a naturellement trouvé "surprenante" mais prononcée de manière "enfantine". "Pour l'avoir côtoyé pendant des mois virtuellement, j'étais sûr qu'il était capable de prononcer ces paroles. Il m'a demandé si je voulais voir et je n'ai même pas eu le temps de dire 'oui ou non' qu'il m'envoyait une première photo de sa blessure à la tête et la deuxième photo, prise de haut, on voyait son sexe en érection et sa main", a-t-elle poursuivi.