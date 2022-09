Christian Quesada de retour en prison : les raisons de son incarcération font froid dans le dos

C'est la nouvelle choc de ce début de semaine. Lundi 26 septembre, Christian Quesada a été conduit à la prison de Perpignan selon nos confrères de Midi Libre. L'ancien champion des 12 Coups de midi était pourtant placé en liberté conditionnelle depuis mars 2021, après avoir passé deux années en prison pour corruption de mineures et détention d'images pédopornographiques. D'après les premières informations, cette nouvelle incarcération est dû à des "manquements" à ses obligations. Jusqu'à présent, il n'était pas précisé quelles règles Christian Quesada n'avait pas respecté mais, mardi soir dans Touche pas à mon poste, Myriam Palomba (ancienne directrice du magazine Public) a fait quelques révélations.

"Il devait se présenter déjà à son contrôleur judiciaire, chose que - selon les informations que j'ai - c'est surtout ça qu'il n'a pas respecté, et également ne plus approcher des mineurs. Pour l'instant on ne sait pas si dans le dossier, il a approché des mineurs de nouveau mais c'est totalement plausible et le juge estimant que c'était trop dangereux a préféré le remettre en prison", a-t-elle expliqué.

Il pourrait faire la fin de sa peine

Le chroniqueur Gilles Verdez, qui a également bien suivi l'affaire, s'est lui aussi prononcé. Il a notamment confié que Christian Quesada était à la limite ces derniers temps de devenir un fugitif : "On avait révélé le 31 mars 2021 qu'il s'était installé à Perpignan, à une rue de chez son frère, et les policiers étaient venus le voir pour le contrôle. Et depuis cette période là, ils n'ont jamais pu le localiser, jamais pu vraiment avoir de nouvelles, même plus vraiment savoir où il était, c'est comme s'il s'était évaporé, il a changé de look. Et ils se sont demandés s'il n'allait pas fuir. Donc, du coup, ils sont intervenus rapidement, il a été placé à l'isolement et il pourrait faire la fin de sa peine. Il avait déjà fait deux ans de prison, il avait été condamné à trois, donc il pourrait faire entre 7 mois et 1 an de prévention."

En outre, il semblerait que Christian Quesada ne se soit pas débarrassé de ses démons. "On soupçonne que Christian Quesada, peut-être, ne serait pas exempt de tout reproche, on ne sait pas s'il y a eu des perquisitions, des saisies... Y-a-t-il d'autres images pédopornographiques ?", s'est demandé Gilles Verdez. Et pour Myriam Palomba de confirmer : "Exactement, il y aurait d'autres images pédocriminelles qui auraient été découvertes. De nouvelles images". Christian Quesada doit faire l'objet d'une audience devant la justice le 6 octobre prochain.