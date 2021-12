Christian Vadim amoureux : rare sortie avec sa nouvelle compagne Nadège Méziat

Rares sont les apparitions du couple ! Le 2 décembre 2021, Christian Vadim et sa compagne Nadège Méziat ont fait une apparition remarquée au Théâtre de Paris. Le duo de comédiens a en effet assisté à la première de la pièce Les producteurs. Tout sourire devant les photographes, les amoureux n'ont pas hésité à afficher leur tendre complicité, non loin d'autres personnalités telles que Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, Malika Ménard, Eric Tolédano et Olivier Nakache, Lorie, Julie Zenatti ou encore François Vincentelli et sa compagne Alice Dufour.

S'ils se donnent volontiers la réplique sur scène, Christian Vadim et Nadège Méziat se veulent en revanche discrets sur leur romance. C'est d'ailleurs dans la plus grande discrétion que cette histoire d'amour a commencé, il y a déjà quelques années, après leur rencontre dans la pièce La fille sur la banquette arrière. Le fils de Catherine Deneuve et Roger Vadim était alors fraîchement séparé de sa compagne de longue date, Julia Livage, la mère de ses enfants Lou et Mona (11 et 9 ans).

Bien qu'il soit pudique, Christian Vadim avait accepté d'évoquer cette nouvelle relation avec Nadège Méziat auprès du magazine Closer le mois dernier. "Une complicité professionnelle s'est instaurée. Quand on s'est séparé avec Julia, j'ai revu Nadège qui écrivait pour le théâtre. Nous vivons ensemble depuis quatre ans", avait alors confié le comédien de 58 ans. Après avoir déjà partagé l'affiche de la pièce Pair et Manque l'été dernier, avec Vincent Lagaf' et Bernard Fructus, Christian Vadim et Nadège Méziat se retrouveront à nouveau sur les planches l'année prochaine, au Festival d'Avignon 2022, dans une nouvelle pièce écrite pour eux : Sur le quai.

De son côté, Julia Livage a elle aussi refait sa vie. Après 15 ans de vie commune et deux enfants avec Christian Vadim, la chroniqueuse de Télématin a donné naissance l'été dernier à son troisième enfant, né de ses amours avec le comédien Florent Chauvet.