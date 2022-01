Christiane Taubira, mère de 4 enfants : qui est sa fille Nolywé Delannon ?

Christiane Taubira enflamme l'actualité politique par sa victoire à la primaire populaire autant que par les réactions qu'elle a suscitées. En effet, l'ancienne garde des Sceaux n'a pas suscité l'enthousiasme des autres candidats à la présidentielle placés à gauche de l'échiquier politique. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou encore Anne Hidalgo ne veulent pas s'unir avec elle, comme cela était attendu. Mais il en faudra certainement plus pour démotiver l'ex-ministre de la Justice, maman de quatre enfants. Parmi eux, il y a Nolywé Delannon, qui partage avec sa mère la même aisance oratoire.

Christiane Taubira, 69 ans, a donné naissance à quatre enfants, nés de son couple avec son ex-mari l'activiste Roland Delannon : Diawara, Lamine, Djamila et Nolywé. Cette dernière est professeure au sein de la faculté des sciences de l'administration de Laval au Canada, spécialisée dans le management. Membre du LIRSE, Laboratoire interdisciplinaire de la responsabilité sociale des entreprises, elle assure régulièrement des interventions sur le sujet de l'entreprise qui la passionne visiblement. Pour l'université de Laval évidemment, mais on peut aussi la voir lors d'un événement TED conférences organisées au niveau international par la fondation à but non lucratif nord-américaine The Sapling foundation.

Installée au Canada, Nolywé Delannon est aussi à l'aise en français qu'en anglais, en témoignent ces tweets bilingues. Engagée, elle défend également des causes comme celle de Black Lives Matter, mais elle se fait discrète quant à ses parents. En 2017 et 2016, elle retweete néanmoins quelques prises de position de sa mère, mais la soutient notamment lors du projet de loi sur le mariage pour tous que Christiane Taubira a défendu bec et ongles.