Christiane Taubira divorcée : sa relation complexe avec son ex-mari Roland Delannon

Originaire de Cayenne en Guyane, Christiane Taubira rencontre Roland Delannon en 1978. Elle a 26 ans et est enseignante, lui est un activiste indépendantiste et homme divorcé. Leur premier bébé naît en 1979, puis en viendront trois autres. Ils sont ainsi devenus parents de quatre enfants : Nolywé, Djamila, Lamine et Diawara. Le couple est passionné de politique, et c'est en 1992 que celle qui deviendra ministre de la Justice sous François Hollande se lance véritablement, lors des législatives. Roland Delannon devient son directeur de campagne.

Christiane Taubira est élue mais doit quitter Cayenne pour Paris et l'Assemblée Nationale. La politique est un monde impitoyable qui n'est pas sans conséquence sur leur histoire, surtout quand son mari devient son rival en s'inscrivant sur une liste dissidente. "La politique a été le noeud de notre rencontre et de notre rupture", a dit Roland Delannon dans Le Mystère Taubira. En 2002, le divorce est prononcé entre les deux personnalités, Christiane Taubira est à cette époque installée dans la capitale avec ses deux plus jeunes enfants.

De leur histoire, Christiane Taubira dira dans les colonnes de Paris Match en 2014 : "Je souffre d'un chagrin d'amour. Je souffre aussi de remords. Je suis toujours amoureuse de mon mari. Sauf que, dans mon mental, il n'est pas concevable que je revive avec lui." Elle louera aussi un homme "d'une très grande valeur" qui l'a "appelée au secours cinquante fois".

Toutefois, dans le livre de Caroline Vigoureux qui décrypte un an plus tard la femme politique, son ex-époux précisera les choses de son point de vue face aux paroles intimes de Christiane Taubira dans la revue : "Un coup de pub. Elle avait envie de sortir des attaques racistes et des critiques sur le mariage pour tous. Ça n'est pas un discours qui m'est adressé."