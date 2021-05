Christina Milian : Victime d'un énorme oedème au niveau des jambes, "je suis toute spongieuse"

Mère comblée de trois enfants, Christina Milian a donné naissance à un petit garçon prénommé Kenna le 24 avril 2021. Déjà maman de Violet Madison (11 ans, née de son union avec le rappeur The Dream) et d'Isaiah (1 an, fruit de son amour avec M. Pokora), la chanteuse américaine de 39 ans a partagé un nouveau symptôme de sa grossesse - loin d'être agréable - en story Instagram. Victime de rétention d'eau au niveau des jambes, la maman a dévoilé à quel point celles-ci avaient gonflé depuis qu'elle était enceinte et qu'elle avait accouché de Kenna.

Oh mon dieu !

Sur la vidéo, on découvre ainsi l'une des jambes de la chanteuse posée sur sa fille Violet. "Je suis toute spongieuse" confie-t-elle. Amusée, la belle-fille de M. Pokora s'amuse à appuyer avec l'un de ses doigts sur la jambe de sa maman. "Regarde !" dit-elle lorsqu'elle constate que la marque de son doigt reste profondément imprégnée dans la peau de Christina. "Oh mon dieu !" s'exclame alors la chanteuse, troublée par l'énorme oedème présent au niveau de ses jambes. Un effet secondaire de la grossesse, assez drôle certes, mais qui devrait rapidement disparaître pour la belle Christina Milian.

Cette même journée, la chanteuse a dévoilé un cliché très touchant de sa fille aînée en pleine séance de câlins avec son petit frère Kenna. Sur la photographie, la belle-fille de M.Pokora regarde avec beaucoup de tendresse le bébé allongé sur elle.