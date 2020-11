Christina Perri : Deuxième fausse couche en un an, la chanteuse a perdu son bébé

Sur les réseaux sociaux, Christina Perri permettait à ses followers de suivre l'avancée de sa grossesse. Elle leur a annoncé une terrible nouvelle. La chanteuse a perdu son bébé, mort né.

Christina Perri compte un million d'abonnés sur Instagram. Elle leur a révélé avoir perdu son bébé sur une publication du mardi 24 novembre 2020. La chanteuse était enceinte de son deuxième enfant et avait accouché la veille, lundi 23 novembre 2020. Sa petite fille est morte née.

"Nous avons perdu notre petite fille hier soir. Elle est née silencieuse après s'être battue pour arriver dans notre monde. Elle est en paix maintenant et elle vivra toujours dans nos coeurs", écrit @christinaperri en légende d'une photo de la main du bébé. En commentaire, la veuve du comédien Nick Cordero, Amanda Kloots, le musicien et frère de la chanteuse Billie Eilish, Finneas O'Connor, ainsi que des milliers d'autres internautes ont exprimé leur tristesse et adressé leur soutien à la maman endeuillée.