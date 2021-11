Christina Ricci enceinte : l'actrice montre son baby bump en robe Fendi

Christina Ricci deviendra bientôt maman. L'actrice de 41 ans, enceinte pour la deuxième fois, est apparue dans une robe de soie bleue au bras de son mari, le coiffeur Mark Hampton, lors de l'avant-première de la série Yellowjackets (Showtime) à Los Angeles le mercredi 10 novembre 2021. Pour l'occasion, elle portait une création de la maison Fendi ceinturée sous la poitrine.

Christina Ricci, actrice emblématique de La Famille Adams, s'est mariée en septembre dernier avec Mark Hampton, comme elle l'avait dévoilée dans une série de photos publiées sur Instagram. La comédienne avait annoncé sa grossesse un mois plus tôt, en partageant une échographie. "La vie ne cesse d'être de plus en plus belle", avait-elle légendé.

Christina Ricci est également maman de Freddie (7 ans), né de son ancien mariage avec James Heerdegen. L'actrice de Casper avait demandé le divorce en juillet 2020, après sept années de vie commune lors desquelles elle a subi de graves violences conjugales.

"Avoir un enfant a tout changé", avait-elle confié à People en 2016, trois ans après la naissance de son fils Freddie. "Tout dans ma vie est plus important. Je dois désormais prendre les choses sérieusement, ce que je n'avais fait avant. Je veux avoir du succès pour lui. Mes choix ont plus de sens", avait-elle joliment souligné. Pour l'heure, Christina Ricci et Mark Hampton, coiffeur de stars, ne sont pas partis en lune de miel. Leur futur bébé devrait arriver pour les fêtes de fin d'année.

Dans la série d'horreur Yellowjackets, Christina Ricci interprète le personnage de Misty. Après un crash aérien, les membres d'une équipe de football sont les seules survivantes. Elles devront alors lutter pour sauver leur peau face à des clans cannibales.