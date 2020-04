Christine Bravo : Émue et en colère, sa soeur Muriel hospitalisée depuis 4 jours

Comme de nombreux Français, la populaire animatrice Christine Bravo est inquiète pour ses proches en ces temps de pandémie de coronavirus. L'ancienne star de l'émission culte Union libre a dévoilé, lundi 6 avril 2020, que sa soeur Muriel était hospitalisée.

Sur son compte Twitter suivi par presque 60 000 abonnés, Christine Bravo a posté un premier message pour demander un peu de réconfort et de soutien à ses fans. "Chiche, vous envoyez des petits coeurs à ma p'tite soeur, qui était aide à domicile pour personnes dépendantes et qui est hospitalisée depuis trois jours au CH de Cannes. On t'applaudit tous les soirs, ma chérie !", a écrit l'animatrice de 63 ans. Voilà donc quatre jours que Muriel Bravo est entre les mains des médecins. Au vu de son travail, on imagine aisément que le coronavirus n'est pas étranger à son état.

Christine Bravo, qui croule sous les messages, en a publié un second laissant deviner son état d'esprit. "Vous êtes dingues avec vos coeurs... Je n'en attendais pas tant, vous me faites pleurer, bande de salopards ! Le pire, c'est que ma frangine dort ! Elle est vraiment relou", a-t-elle écrit.

L'animatrice, qui a récemment rendu hommage au regretté Pierre Bénichou et annoncé au passage son retour prochain dans l'émission de Laurent Ruquier Les Grosses Têtes sur RTL, a donné quelques précisions sur sa soeur Muriel ; laquelle s'était décrite sur son compte Twitter comme étant aussi "déjantée" que Christine en réponse à un follower. "Ma p'tite soeur a CHOISI de s'occuper des gens fragiles après avoir été, entre autres, assistante de direction ! En décidant de partir à Cannes y a trois ans, elle a pigé qu'elle n'aurait pas de boulot équivalent et a eu l'humilité de se reconvertir dans le service à la personne", a-t-elle raconté.

Toutefois, réputée pour son franc-parler, Christine Bravo a aussi poussé un coup de gueule. "Honte au gouvernement qui a OSÉ prétendre que les masques seraient réservés aux soignants ! Alors qu'il n'y en avait pas assez MÊME pour eux ! Pas envie de polémiquer en ce moment, ok ? Mais ma p'tite soeur qui, jusqu'à son hospitalisation, s'occupait de personnes fragiles, n'a JAMAIS reçu de masque ! Elle a CHOISI ce boulot à 8€/heure par vocation. Elle était terrorisée à l'idée de contaminer ses patients. Merde alors !", a-t-elle ajouté.