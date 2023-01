Christine Bravo, grand-mère de Paolo : "Je n'ai pas honte", son petit-fils autiste, elle se confie pour la première fois

L'année passée fut riche en émotions pour Christine Bravo. L'animatrice de 66 ans a passé la bague au doigt de son chéri Stéphane Bachot, rencontré grâce lors d'une transaction immobilière. Le couple ne s'est plus quitté depuis sa rencontre et a convolé en justes noces en Corse, où le couple habite, le 11 juin 2022, en présence des amis et de la famille. Parmi eux, Jordan De Luxe, grand copain de la star des Grosses Têtes, avec qui Christine Bravo a loué de forts liens d'amitié.

En ce jour très heureux, Jordan de Luxe a pu faire la connaissance de Paolo, l'un des petits-enfants de Christine Bravo. Cette dernière a d'ailleurs évoqué son rôle de grand-mère dans l'émission du journaliste, diffusée sur C8, et a révélé que le petit garçon n'était pas vraiment un enfant comme les autres : "Il est autiste Asperger" a-t-elle confié pour la première fois sur le plateau du programme. Si elle en a touché deux mots, c'est non seulement parce qu'elle n'a pas envie de le cacher mais aussi et surtout pour prouver qu'on peut "très bien vivre avec un enfant autiste" contrairement à ce que beaucoup trop de gens peuvent penser.

Loin d'elle l'idée de vouloir cacher Paolo au grand public, Christine Bravo n'a pas mâché ses mots et a fait savoir à quel point elle était fière de lui : "Je n'ai pas honte, je n'ai absolument pas honte ! Il est beau, il a des yeux bleus sublimes, il s'exprime très bien mais il a des comportements parfois un peu inappropriés parce que ce sont des enfants dont on n'a pas le mode d'emploi."

Christine Bravo, grand-mère gaga

Maman de deux enfants, Clara Brunel, 30 ans, fille de Philippe Brunel et Mathieu Cervantes, 45 ans (le papa n'est pas connu), Christine Bravo n'est devenue grand-mère que par le biais de son grand fils pour l'instant. Un rôle qui lui sied à merveille et qu'elle ne cache pas sur les réseaux sociaux. Tous les souvenirs sont bons à prendre et l'ancienne star du petit écran semble décidée à partager ces beaux moments en famille avec sa communauté. Et rien que pour cela, ses fans ont envie de lui dire bravo.