Christine Bravo installée en Corse : heureuse d'être rentrée de son voyage de noces, ce qui la comble de bonheur...

À 66 ans, Christine Bravo est une femme heureuse. En effet, l'animatrice s'est mariée en juin dernier avec l'homme d'affaires Stéphane Bachot.

C'est en Corse, où elle habite depuis quelques mois, qu'elle a célébré cette union. Dans le petit village d'Occhiatana, en Haute-Corse, les deux tourtereaux se sont dit "oui" pour la vie devant de nombreuses célébrités comme Thomas Dutronc. Malheureusement, l'amie de Laurent Ruquier a été confrontée à une belle frayeur : ses cadeaux de mariage ont été détruits par des sangliers. "Des bêtes à poil et à cornes ont bouffé une partie de mes cadeaux de mariage ! On m'a dit que mes fleurs, pour elle, c'était comme pour nous des gambas", avait-elle déclaré sur Instagram.

Je retombe amoureuse chaque jour

Malgré cette mésaventure, Christine Bravo est heureuse dans sa vie de jeune mariée et a profité de sa lune de miel pour découvrir une autre île. En effet, elle s'est envolée pour l'Île-Maurice.

Après quelques jours avec son mari, l'animatrice est heureuse de retrouver son chez-soi, comme elle l'a déclaré sur son compte Instagram. "De retour de lune de miel, toujours amoureuse, je retombe amoureuse chaque jour. De mon mari bien sûr, mais aussi de la Corse, bien sûr", commence-t-elle par écrire, faisant au passage une jolie déclaration d'amour à l'élu de son coeur. Si elle a profité de son voyage, elle est aussi heureuse de se retrouver sur l'île de Beauté. "Je ne regrette pas d'avoir fait le tour du monde, oh non! J'ai tellement aimé la diversité du monde. Je ne pouvais pas imaginer que la Corse, si proche, la résumait physiquement dans son intégralité. Et oserais-je dire : en mieux ! La majorité des côtes a échappé à l'appétit des promoteurs, ici, en Balagne, la nature est intacte, brute, sublime. Tout est silence et paix. Cloches du bétail, rivière pour toute musique. Je touche enfin la sérénité à laquelle j'aspire depuis tant d'années. Trop d'années", poursuit-elle.