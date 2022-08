Christine Kelly, au naturel les cheveux lâchés : l'animatrice réapparaît rayonnante après son hospitalisation

Cette photo de Christine Kelly a par ailleurs eu vite fait de rassurer ses admirateurs virtuels, anxieux vis-à-vis de ses pépins de santé. "Vous me demandez des nouvelles... Je passe plus de temps couchée que debout. Je me fais moi même les piqûres post opératoire. J'ai appris. Mon opération s'est très bien passée et j'espère être en pleine énergie d'ici la fin des vacances", écrivait-elle sur Instagram il y a peu, sans toutefois préciser les raisons de son hospitalisation et de son opération.

Pour l'aider à aller mieux, elle peut en tout cas certainement compter sur sa fille Léa née en janvier 2015. C'est sur le tard que l'animatrice a eu la chance de devenir maman pour la première fois, comme elle l'expliquait dans les pages d'Ici Paris il y a quelques années. "Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je ne savais pas qu'un tel bonheur pouvait exister. Le fait d'avoir eu ma fille tardivement, à 45 ans, me donne une dimension de puissance, un bonheur indescriptible." Un bonheur d'autant plus fort que Christine Kelly ne s'imaginait plus tomber enceinte après le drame qu'elle a vécu. En 2001, elle perdait les jumeaux qu'elle attendait, au bout de six mois de grossesse. Une tragédie à laquelle son mariage de l'époque n'avait pas survécu.