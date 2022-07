Christine Kelly sortie de l'hôpital mais pas encore rétablie : son nouveau quotidien difficile

Ce mercredi 13 juillet 2022 est un jour spécial pour Christine Kelly. La présentatrice qui était aux commandes de Face à l'info (CNews) fête ses 53 ans. Pour l'occasion, nombreux sont les internautes à lui avoir envoyé un message pour lui souhaiter un bel anniversaire, mais aussi pour prendre de ses nouvelles. Après les avoir remerciés, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) a fait des confidences rassurantes sur son état de santé.

Bonne nouvelle, Christine Kelly est sortie de l'hôpital. La maman de Léa (6 ans) a partagé cet heureux événement sur Instagram. Pour ce faire, elle a posté une photo sur laquelle elle apparaît allongée, les cheveux détachés, avec un petit sourire. "Vous me demandez des nouvelles... Je passe plus de temps couchée que debout. Je me fais moi même les piqûres post opératoire. J'ai appris. Mon opération s'est très bien passée et j'espère être en pleine énergie d'ici la fin des vacances. Je vous embrasse fort, en ce jour de canicule, de super lune, et d'anniversaire", peut-on lire en légende de sa publication. Un message qui a quelque peu rassuré sa communauté.