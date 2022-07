Christine Kelly toujours hospitalisée : elle fait une grande annonce, en blouse et perfusée

Ces derniers jours ne sont pas les plus joyeux pour Christine Kelly. En effet, l'animatrice aux commandes de l'émission Face à l'info sur CNEWS a été contrainte de quitter l'antenne. Elle a ainsi troqué son micro en plateau... pour une perfusion au bras ! La journaliste de 52 ans est actuellement hospitalisée. Sur les réseaux sociaux, elle donne de ses nouvelles.

Mercredi 6 juillet 2022 au soir, Christine Kelly se saisit de son compte Instagram. Elle y partage une nouvelle photo. Elle apparaît en blouse bleue, allongée dans son lit d'hôpital et le bras perfusé. A son poignet, elle porte un bracelet rose s'apparentant à ceux imposés par les établissements de santé où sont inscrites les informations du patient. En légende de ce cliché, la charmante brune en dit plus sur son état et fait une belle annonce. "Je devrais rentrer chez moi dans quelques jours. Bonnes nouvelles. Merci au personnel médical attentif. Que de qualités humaines pour s'occuper des autres", écrit-elle alors. En commentaires, les internautes sont nombreux à lui souhaiter un bon rétablissement. Parmi eux, Géraldine Maillet ou encore Bernard Montiel, tous les deux chroniqueurs de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8).