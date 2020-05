Christophe Beaugrand : Ce projet qu'il a abandonné pour son fils Valentin

Depuis le 5 novembre 2019, la vie de Christophe Beaugrand et celle de son mari Ghislain Gerin ont été bouleversées. Et pour cause, cette date correspond à la naissance de leur premier enfant, Valentin, né d'une mère-porteuse, Whitney. Depuis, l'animateur emblématique de TF1 s'est révélé être un papa complètement gaga. Il est même rare qu'une journée ne passe sans qu'il ne partage des photos de son fils sur ses réseaux sociaux, toujours en prenant soin de préserver son visage.

L'arrivée de Valentin dans la vie de Christophe Beaugrand a ainsi mis fin à une longue bataille de deux ans pour découvrir les joies de la paternité. Voilà pourquoi il compte profiter de chaque instant, quitte à reléguer sa carrière au second plan. C'est ce qu'il laisse entendre dans les pages du nouveau numéro de Télé Star. La figure de la Une explique avoir d'ailleurs rendu les rênes de l'une de ses émissions, à savoir La bataille des couples (TFX), la faute notamment au lieu de tournage souvent très éloigné de la France. "Avec l'arrivée de mon fils, je ne me voyais pas partir au bout du monde tourner La bataille des couples. Je ne participerai donc pas à la prochaine saison", a-t-il annoncé. Ses priorités ont changé et il en est fier : "Aucune émission, aussi belle soit-elle, ne pourra dépasser le plaisir que j'éprouve à préparer à manger à mon fils."

Que ses plus grands fans se rassurent, Christophe Beaugrand ne va pas quitter l'antenne de si tôt. Il est toujours annoncé aux commandes de Ninja Warrior au côté de Denis Brogniart. Le tournage ayant été repoussé en raison de l'épidémie de coronavirus, aucune date n'a encore été avancée pour la diffusion mais l'animateur a bon espoir de s'y atteler au cours de l'année. "Concernant Ninja Warrior qui est tourné en France, c'est toujours prévu. Si les conditions de sécurité sanitaire optimales sont réunies, nous tournerons la saison 5 cette année. Sinon, ce sera en 2021."

