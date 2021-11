Christophe Beaugrand : Son bébé béni par Céline Dion... avant même de naître ! (EXCLU)

Qui n'a jamais rêvé d'avoir une bonne fée penchée sur son berceau ? Et d'autant plus si cette créature divine a la voix d'un ange ? Valentin, le fils de Christophe Beaugrand et de Ghislain Gerin, pourra se venter à la cour de récré, quand l'heure sera venue. Alors qu'il n'était pas encore né, le petit garçon a reçu les bons voeux de la plus grande diva de la chanson actuelle, Madame Céline Dion, s'il-vous-plaît. C'est ce que son père animateur raconte dans son livre Fils à papa(s), paru aux éditions Plon au mois d'octobre 2021, en ajoutant quelques détails, précieux, en exclusivité pour Purepeople.

Elle nous a porté chance !

Alors que Christophe Beaugrand attendait de savoir si Whitney - la mère porteuse - était enceinte, après de multiples tests et procédés médicaux, le jeune journaliste a été envoyé à Las Vegas pour rencontrer Céline Dion. "J'étais le seul Français, et elle aime bien parler avec les Français, explique-t-il. C'était la dernière interview de la journée, on a parlé un petit peu à l'issue de l'interview, quand la caméra s'est éteinte. Elle m'a demandé comment ça allait, ce que je faisais de beau. Et je me suis mis à parler de cette histoire-là. Céline Dion nous a souhaité bonne chance et a donné sa bénédiction à ce petit enfant à naître. Elle trouvait ça génial. Mais à ce moment-là, on ne savait pas encore si le transfert d'embryon avait marché ou pas, on était plein d'espoir. On a su quelques jours plus tard que Whitney était bien enceinte. Donc Céline Dion nous a porté chance !"

Ce voyage a également été, pour Christophe Beaugrand, l'occasion de rencontrer Whitney pour la première fois, puisque cette dernière habite à Las Vegas avec son mari et ses deux filles. La suite, bien sûr, on la connaît. Valentin est né le 9 novembre 2019 et s'épanouit, depuis, en France auprès de ses deux papas. Et ça, ça vaut tout l'or des hommes. N'est-ce pas, Céline ?

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.