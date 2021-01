Christophe Dechavanne : "Ça me retourne le coeur", l'animateur partage son écoeurement

Avec la pandémie et les mesures contre le coronavirus, le pays tourne au ralenti, les Français sont à bout et la crise devient aussi économique. Sur Twitter, une vidéo montrant une longue queue de jeunes gens attendant de recevoir une aide alimentaire, a choqué les internautes. L'animateur Christophe Dechavanne a lui aussi réagi.

Le journaliste de Brut, Rémy Buisine était sur le terrain pour un reportage témoignant de la précarité des étudiants accentuée en ces temps troublés. "Des dizaines et des dizaines d'étudiants qui font la queue pour une distribution alimentaire dans Paris. Reportage pour Brut à venir et à ne pas manquer pour bien comprendre la détresse de ces jeunes", a commenté son collègue Charles Villa, en partageant une vidéo vue presque 700 000 fois. Il faut dire qu'elle a interloqué le plus grand nombre.

Réagissant à ces images choquantes, l'animateur et producteur de spectacles Christophe Dechavanne - père de trois enfants - a fait part de son sentiment. "P...... ! Quelle tristesse.. tous ces garçons et filles.. ça me retourne le coeur. Faut tenir les gars.. faut tenir. Pensées fortes à vous", a-t-il écrit sur son compte Twitter. En story Instagram, l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani, qui avait partagé la même vidéo, elle a aussi réagi après avoir reçu le témoignage d'une étudiante lui confirmant qu'elle faisait partie des étudiants dans le besoin. "On fonce dans le mur, jeunesse sacrifiée...", a-t-elle écrit.

Ce n'est pas la première fois que la vedette de TF1 et pensionnaire ponctuel des Grosses Têtes de RTL se montre touché par un fait de société. Lui qui est en couple avec une charmante femme travaillant dans le monde médical, il avait ainsi été affligé de la situation des soignants et hôpitaux lors de la première vague de Covid-19. Il s'était alors organisé pour apporter un peu d'aide.