Christophe Dechavanne, sa compagne médecin : inquiet, il crie sa colère

Christophe Dechavanne n'est pas le seul animateur, hypocondriaque qui plus est, à être inquiet à cause de la propagation du coronavirus. Michel Drucker n'est pas serein non plus et il a pris une grande décision avant que le confinement ne soit annoncé par Emmanuel Macron lundi 16 mars. "J'ai eu le temps de quitter Paris lundi soir très tard, après avoir enregistré de justesse mes émissions. Je me mets en stand-by et je fais très attention, j'ai des gants, j'ai du gel, je prends ma température comme tout le monde et, en plus, je suis hypocondriaque. Je vais faire un peu d'exercice, seul évidemment", a confié le présentateur de 77 ans le 18 mars dernier au Midi libre.