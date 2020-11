Christophe Dominici : Candice Pascal, sa partenaire dans DALS, bouleversée par la mort du sportif

C'est une nouvelle difficile à encaisser. Le mardi 24 novembre 2020, le corps de Christophe Dominici a été retrouvé sans vie dans un bâtiment désaffecté aux abords du parc de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Légende du XV de France, il s'était fait une place dans le coeur des Français en foulant les pelouses mais aussi en participant à des programmes télévisés à grande audience. En 2012, c'est au bras de la délicieuse Candice Pascal qu'il s'essayait au fox-trot et au tango, dans la troisième saison de Danse avec les stars. Une aventure qui ne lui avait pas valu la victoire mais qui lui avait apporté une jolie amitié.

C'est quelqu'un qui était vraiment très chaleureux

"Je suis tellement sous le choc là, a avoué son ancienne partenaire par téléphone dans l'émission Touche pas à mon poste. Christophe, c'était vraiment le mec hyper solaire, toujours à faire des blagues. Il avait vraiment l'esprit du bon vivant sportif en fait. Il m'avait ouvert les portes de sa famille, je connaissais sa femme, ses enfants. C'est quelqu'un qui était vraiment très chaleureux en fait. Qui avait le côté bon vivant, épicurien... le rugby quoi. Il avait tout pour lui." A l'époque, c'est Emmanuel Moire qui avait gagné la compétition à l'aide de Fauve Hautot. Christophe Dominici était arrivé bon dernier du classement, éliminé au bout de quelques pas. Ceux qui l'ont côtoyé à l'époque se souviennent, néanmoins, d'une personne très humble, très proche des équipes techniques.

La cause de sa mort bientôt révélée ?

Il a également eu droit à un hommage de la part des députés, à l'Assemblée Nationale. Mort à l'âge de 48 ans, Christophe Dominici est soupçonné d'avoir volontairement mis fin à ses jours. Une autopsie et des analyses toxicologiques seront effectuées le 25 novembre 2020. On sait simplement, pour l'heure, que deux personnes étaient présentes sur le lieu du drame quand la police est arrivée. Un cycliste, témoin de la chute du rugbyman, et son épouse Loretta, "en état de choc", qui cherchait en vain son époux, juché sur le parapet de l'avenue de la Grille-d'Honneur...