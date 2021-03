Christophe et Julie (Loft Story) : Leur fils de 18 ans bientôt dans une télé-réalité ?

Il y a bientôt 20 ans, la télé-réalité faisait ses débuts en France avec Loft Story. Une émission marquée par la sulfureuse Loana mais pas que. À ses côtés, c'est Christophe qui s'est démarqué et a empoché les 220 000 euros du jeu. Le candidat a même remporté bien plus que ça à l'époque puisqu'il a trouvé l'amour en la personne de Julie. À l'époque, les tourtereaux étaient âgés de 24 ans et entre eux, tout est allé très vite.

"Cinq jours après notre arrivée dans le Loft, je suis allée voir Christophe dans sa chambre pour lui demander de sortir avec moi. Il me plaisait et je ne voulais pas que les autres filles me le piquent. Et trois jours plus tard, j'étais assise sur ses genoux et on s'est embrassé sur la terrasse devant les autres Lofteurs", s'est souvenue Julie pour le magazine Gala. À leur sortie du Loft, Christophe et Julie ont continué de vivre pleinement leur amour mais ont décidé de s'éloigner des projecteurs. "Je préférais la place du mec qu'on oublie. Même si je ne regrette en rien cette aventure, elle m'a un peu brisé. Et pour tout dire, une fois que nous avions compris, Julie et moi, que ce monde du showbiz et des paillettes n'était pas le nôtre, que nous n'avions aucun talent pour cet univers, nous avons fui Paris", a confié l'ancien gagnant.

C'est donc dans le Sud-Ouest, en Tarn-et-Garonne, qu'ils ont élu domicile il y a plusieurs années et où il élèvent leurs deux enfants, Matis (18 ans le 3 juin prochain) et Solen (10 ans). Et les deux frères sont d'ores et déjà prévenus : pas question pour eux de suivre les traces de leurs parents en faisant de la télé-réalité. "Ce serait la honte", estime Christophe. D'après lui, les programmes actuels n'ont plus rien à voir avec son expérience candide d'il y a 20 ans. "On s'y opposerait de toute façon. Nous, nous étions des 'Oui-Oui' à côté des Marseillais et autres télé-réalités d'aujourd'hui. Et avec les réseaux sociaux, c'est d'une violence inouïe", a-t-il regretté. De quoi assurément lui faire peur pour ses enfants.

L'interview de Christophe et Julie est à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, paru le 25 mars 2021.