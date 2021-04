Christophe, éternel infidèle : sa femme Véronique raconte tout de leur histoire compliquée

"Le grand amour de ma vie, c'est Véronique, ma femme et la mère de ma fille Lucie. Le plus belle rencontre de ma nuit. Nous sommes restés ensemble pendant trente ans", écrit Christophe (Daniel Bevilacqua de son vrai nom) dans son livre Vivre la nuit, rêver le jour, à paraître le 7 avril prochain aux éditions Denoël. Pourtant avec Véronique Bevilacqua, que le chanteur a épousée en 1971, tout n'a pas toujours été simple. Loin de là.

Dans le numéro du 1er avril 2021 de Paris Match, celle qui est toujours restée mariée à l'interprète d'Aline ou Les mots bleus revient en détails sur leur histoire d'amour. Véronique nous replonge dans ces longues années d'amour mais aussi de disputes et d'infidélité.

Véronique Kan n'a que 17 ans lorsqu'elle rencontre Christophe pour la première fois en 1968. Elle sortait en douce, alors que ses parents dormaient. Le chanteur est tout de suite captivé par sa beauté mais la jeune femme reste sur ses gardes. "Physiquement, il se la jouait un peu James Dean. Il était petit mais bien foutu. Il venait de s'acheter un blouson court qui lui allait parfaitement. Et il a noté mon numéros dessus", se souvient-elle. Christophe invite ensuite Véronique à une course automobile à Magny-Cours, à laquelle il doit participer, mais la famille de la jeune femme refuse catégoriquement. "Tu vois où ça mène, les chanteurs", lui lance sa mère, en faisant référence à la rupture médiatisée de Christophe avec Michèle Torr. Christophe ne lâche pas son coup de coeur et fait tout pour la voir. Mais les "petits flirts à droite à gauche" de Véronique ne lui plaisent pas.

Le chanteur arrive à la convaincre de s'installer chez elle. "Je n'étais pas totalement amoureuse. Mais j'ai tenté l'aventure, j'avais besoin de vivre ma vie. Et lui avait de grands projets pour nous : il voulait qu'on fasse un enfant, qu'on se marie", relate Véronique. L'heureux événement espéré arrive, Lucie naît le 5 janvier 1971. Le couple se marie avant sa venue au monde, "en quatrième vitesse".

La première rupture, déjà, et jalousie

Un an après la naissance de Lucie, Christophe ressent le besoin de retrouver sa liberté et décide de quitter Véronique. "Un truc du genre : 'Tu es la femme de ma vie, jamais je n'aimerai personne comme toi, je continuerai à voir ma fille. Mais j'ai besoin de retrouver une certaine liberté", se souvient Véronique Bevilacqua. "Ça a été très dur, reconnaît-elle. Il a été très distant, désagréable."

Christophe part profiter de sa liberté à Saint-Tropez, Véronique va de l'avant avec André Blanc, "un personnage incontournable d'Aix-en-Provence ". Cette nouvelle histoire ne plaît pas à Christophe. Le chanteur fait tout par la reconquérir et Véronique craque. "Je ne voulais pas que ma fille soit élevée par un autre que son père", défend-t-elle. Le couple resta finalement ensemble durant trente ans.

Composer avec les infidélités

Certes, Christophe et Véronique ont donné une deuxième chance à leur histoire d'amour, mais l'infidélité y a toujours occupé une grande place. "Quand tu es mariée à un homme comme Christophe, tu risques de finir à Sainte-Anne ou en taule, avance Véronique. Il faut savoir se préserver. J'ai vécu ma vie. Lui aussi était capable de partir une semaine entière sans que je sache où. Et comme il était très menteur, je n'ai jamais réussi à le choper avec un autre nana."

Au début de l'année 2000, Véronique vit pour de bon sa vie et passe ses week-ends chez un autre homme que Christophe. L'infidélité est donc mutuelle mais le chanteur ne le supporte pas et quitte leur appartement pour s'installer à l'hôtel. "On s'est séparés sur cette histoire... Bon... J'ai découvert après qu'il était déjà avec Marie-Amélie Seigner. A partir du moment où nous n'étions plus ensemble, il ne voulait plus rien me dire sur lui", confie Véronique Bevilacqua.

On se souvient qu'à l'époque de la mort de Christophe, emporté le 16 avril 2020 après s'être battu contre la Covid-19, Marie-Amélie Seigner lui avait rendu hommage sur Instagram, et avait évoqué le lien très particulier qui la liait au défunt chanteur. "Garde tout, surtout je t'habille d'un soir de ce parfum rouge évaporé de toi il m'a saoulé et j'aimais tant ça... Ce regard de coté dans le bruit tranquille d'une machine à sous qui t'offrait ses rivières de pesetas je passe, avait écrit la soeur de Mathilde et Emmanuelle Seigner sur Instagram, quelques heures après le décès de Christophe. Personne ne connaîtra jamais nos voyages où tu me conduisais parfois c'est moi qui freinais. Beau voyage mon Chris." "Je t'aimais je t'aime et je t'aimerais", avait-elle conclu.

Bien que séparés, Christophe et Véronique n'ont jamais divorcé.