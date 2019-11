Christophe Maé, rares confidences sur sa femme : "Elle était là avant le succès"

En couple depuis 2004 avec Nadège Sarron, Christophe Maé est éperdument amoureux. C'est d'ailleurs la seule personne de son entourage à qui il permet de donner son avis sur sa carrière. "La seule personne qui puisse me dire si je me trompe ou pas, c'est ma femme. Nadège était là avant le succès", rappelle-t-il à Paris Match. Il rappelle que son épouse "vit toute l'année à Aix" pendant qu'il arpente les routes et se rend à Paris deux jours par semaine. Le secret de la longévité de ce couple tiendrait donc aux longues absences de Christophe Maé. "Notre couple s'est construit sur des éclipses", raconte-t-il dans les colonnes de Gala. À l'époque, c'est un "saltimbanque" qui arpente les pianos-bars, "jusqu'à trois cents concerts par an". Depuis, la carrière de Maé n'a fait que s'accélérer. "En revanche, quand je rentre chez moi, je suis disponible à cent pour cent", assure-t-il.

Dès que l'occasion se présente, il appelle ses fils Jules, 11 ans, et Marcel, 6 ans, via FaceTime pour parler de l'école, de la famille, des amis. "En ce moment, ils sont à fond dans le hip-hop, confie-t-il à Gala. Ils passent tout de même me voir au studio. Le plus petit joue de la batterie et il m'arrive de l'accompagner à la guitare, raconte le chanteur qui avoue aimer partager ces "moments de musique ensemble". Quant au plus grand, après s'être mis au piano, "il est dans une phase 'minettes'". Heureusement, les trois se retrouvent pour jouer au foot... Nadège aurait même dû s'y mettre pour suivre !

Ça ne l'empêche en rien de profiter de la chance qu'il a de faire ce métier : "Chaque minute où je fais ce métier, je la savoure pleinement. Mais je sais aussi que tout aurait pu se passer autrement. Est-ce que j'aurais été malheureux ? Probablement."

La dernière apparition du couple date du samedi 9 novembre 2019 lors de la 21e cérémonie des NRJ Music Awards qui s'est déroulée au Palais des festivals et des congrès de Cannes.