Christophe Maé en couple avec Nadège : rare tapis rouge pour les amoureux

Christophe Maé est marié à une femme sublime prénommée Nadège, pourtant, le chanteur français de 44 ans ne s'expose qu'à de rares occasions avec celle qu'il a épousée en 2017, et avec qui il a eu deux garçons, Jules et Marcel (nés en 2008 et en 2013). La 21e cérémonie des NRJ Music Awards qui s'est déroulée le samedi 9 novembre 2019 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes était l'une entre elles.

Comme M. Pokora, qui était accompagné de Christina Milian, enceinte de leur premier enfant et sensationnelle dans un look transparent signé Balmain, Christophe Maé a joué la carte de l'amour sur le red carpet. C'est ainsi que Christophe Martichon (le vrai nom de Christophe Maé) s'est présenté main dans la main avec Nadège, radieuse dans une petite robe noire courte, volante et décolletée associée à une paire de bottines à talons. Fidèle à lui-même, Christophe Maé s'est quant à lui montré décontracté en se présentant en jean.

Lors de la cérémonie présentée par Nikos Aliagas et diffusée en direct sur TF1 et NRJ, le chanteur a interprété son titre Les gens. Sa prestation a eu pour particularité d'être filmée en partie dans un camion qui roulait dans les rues de Cannes. Pour rappel, dans le clip qui sert à illustrer Les gens, sa femme y fait une apparition à la fin. Les deux amoureux s'embrassent dans la rue.