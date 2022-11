Christopher (Les Ch'tis) : Son ex Fauve "partie avec quelqu'un d'autre", ses douloureuses révélations

Amour et télévision ne font pas toujours bon ménage. Christopher, révélé dans Les Ch'tis sur W9 en 2011, en sait malheureusement quelque chose. Alors qu'il était en couple depuis plus de sept ans, le candidat des Marseillais VS Le Reste du monde VS Les Motivés s'est retrouvé seul du jour au lendemain. Un sujet qu'il a évoqué à l'occasion d'une interview pour Télé 2 Semaines.

Lors des trois premières saisons des Ch'tis (jusqu'en 2012), Christopher a fait les beaux jours de l'émission de télé-réalité. Son histoire volcanique avec Kelly Helard avait régalé le public. Mais par la suite le charmant brun s'est fait très discret jusqu'à son retour dans Les Apprentis aventuriers en 2022. A l'époque, il était en couple avec une jeune femme prénommée Fauve. "Ça fait 7 ans que je suis avec elle, je l'ai laissée en Belgique. Elle m'a accueilli chez elle quand j'ai arrêté les Ch'tis. (...) Pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'elle n'est pas tellement d'accord avec mon retour à la télé. Du coup c'est un petit peu tendu. Mais ça va se calmer après un bon petit resto !", nous confiait Christopher.

Malgré tout, le candidat a enchaîné les programmes. Il a en effet participé aux Cinquante et est allé jusqu'en finale face à Julien Bert (le gagnant), Kamila ou encore Maeva Ghenam. Et ce lundi 14 novembre, il est de retour dans Les Marseillais VS Le Reste du monde VS Les Motivés. Si sa vie professionnelle est ainsi bien remplie, sa vie amoureuse est bien plus calme depuis peu puisque Fauve a fait le choix de le quitter comme il l'avait confié à Bastos dans l'une de ses vidéos.

S'il n'était pas rentré dans les détails à ce moment-là, Christopher a accepté d'en dire plus lors de son entretien pour Télé 2 Semaines. "Je suis célibataire, oui... Je suis resté en très bons termes avec elle. Mais c'est définitivement fini, elle est partie avec quelqu'un d'autre, mais on a gardé un bon contact. Je m'entends très bien avec ses parents, elle ne m'a pas mis dehors non plus", a-t-il révélé. Il a ensuite expliqué que sa notoriété était devenue difficile à gérer pour son ex-compagne : "Elle ne supportait pas la notoriété, elle ne me voulait que pour elle, tout le temps. Elle ne supportait pas qu'on me parle dans les magasins etc. Alors que j'ai besoin de bouger, sortir..."

Espérons pour Christopher que son véritable amour pointera vite le bout de son nez.